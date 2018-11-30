Худрук Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин отпраздновал юбилей

Актер сыграл в известных спектаклях драмтеатра, таких как «Двенадцать стульев», «Идиот», «Дикое счастье», «Ревизор», «Деревья умирают стоя» и многих других.

Театр драмы из города Серова организовал для Булыгина срочный ввод в спектакль «Трамвай «Желание»». От имени мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева худруку театра вручили «Золотую тарелку» с изображением известных объектов города. Артисты театра вступили с признанием в любви, сообщает ИА «Между строк».