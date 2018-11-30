Худрук Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин отпраздновал юбилей
29 ноября художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра отпраздновал 50-летие. В честь юбилея Игоря Булыгина в театре состоялся творческий вечер.
Игорь Булыгин является заслуженным артистом РФ, лауреатом премии губернатора Свердловской области, дважды лауреатом премии главы Нижнего Тагила.
Актер сыграл в известных спектаклях драмтеатра, таких как «Двенадцать стульев», «Идиот», «Дикое счастье», «Ревизор», «Деревья умирают стоя» и многих других.
Поздравить юбиляра в Нижнетагильский драматический театр пришли депутаты, бизнесмены, чиновники и деятели культуры.
Театр драмы из города Серова организовал для Булыгина срочный ввод в спектакль «Трамвай «Желание»». От имени мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева худруку театра вручили «Золотую тарелку» с изображением известных объектов города. Артисты театра вступили с признанием в любви, сообщает ИА «Между строк».
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