Каменск-уральская стоматология заплатит 1 млн рублей штрафа за взятку полицейскому
Сегодня, 21:16ОбществоФото: pxhere.com
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Сотрудники полиции выяснили, что стоматологическая клиника «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском работает без лицензии. Чтобы уйти от ответственности, директор клиники попытался подкупить полицейского. За это организацию оштрафовали на 1 млн рублей.
В марте 2018 года полиция установила, что у стоматологии «ВиТаВлаДент» отсутствует лицензия. Управляющий клиникой попытался откупиться от правоохранителей и предложил взятку в размере 50 тыс. рублей. Денег полицейский не взял и обратился с заявлением в прокуратуру.
Как сообщает «ЕТВ», против клиники возбудили административное дело, после рассмотрения которого суд признал «ВиТаВлаДент» виновной. Директор организации заплатил в казну штраф в размере 1 млн рублей.
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