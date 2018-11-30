Новые качели и горка появились на территории детского тубдиспансера в Нижнем Тагиле

Маленькие пациенты находятся в отделении тубдиспансера от 3 до 6 месяцев, поэтому, помимо лечения, им нужны игры на свежем воздухе. Для этого на территории диспансера старые опасные веранды заменены на современные беседки, а в этом году появились большие качели и горка.

Помощь в благоустройстве детских площадок медучреждению оказывает Медицинский многопрофильный центр «Урал». Детская площадка на территории медицинского учреждения нуждалась в полной реконструкции, отметил официальный представитель ММЦ Урал.

В прошлом году мы выступили инициаторами по благоустройству территории детского тубдиспансера в Нижнем Тагиле. Существующие детские площадки не реконструировались много лет и нуждались в глобальном обновлении. В прошлом году мы поменяли одну из веранд, а также заменили песочницу. В этом году мы продолжили наш проект по обновлению детских площадок и заменили качели, установив современные и большие, а так же заменили горку,рассказал представитель фирмы ММЦ Урал.

Теперь малыши в любое время года могут весело и беззаботно проводить время на красивой и современной площадке.

Конечно, детки очень рады таким обновлениям, им не хватает каких-то развлечений, забав. На территории тубдиспансера раньше все было старое и травмоопасное. Мы очень рады таким обновлениям,рассказала редакции TagilCity.ru заведующая отделением Нина Колядина.