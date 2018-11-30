Победа горожан: снос ДК «Химмаш» в Екатеринбурге отменен

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ДК «Химмаш» по улице Грибоедова, 13 в Екатеринбурге останется на прежнем месте, об этом сообщили 30 ноября в мэрии города. Ранее планировалось снести дворец ради строительства жилого дома.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с Валерием Савельевым - собственником помещения по улице Грибоедова.
Стороны заключили договор о сохранении дворца культуры со всеми структурами воспитательной и культурной работы. Для застройки жилого помещения планируют выделить земельный участок в другом районе города, информирует «Областная газета».
Напомним, что ранее жители Екатеринбурга пытались отстоять снос ДК «Химмаш», а также капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков призывал жителей спасти дворец.
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