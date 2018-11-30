Пункт приема макулатуры сгорел в Екатеринбурге

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30 ноября в 04:18 в Екатеринбурге на улице Амундсена, 68а/1 загорелся пункт приёма макулатуры.
Сюжеты: Екатеринбург
Ликвидацией пожара занимались 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтранспорта.
Огонь потушили в течение 15 минут, ещё два часа заняла полная проливка конструкции. В здании приема макулатуры на 20 кв. м повреждена внутренняя отделка.
Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет, сообщает «Областная газета».
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