Роман Щадрин останется на посту директора ЦПКиО в Екатеринбурге до февраля 2019 года

Контракт с директором истек весной 2018 года, мэрия продлила его до конца ноября, пообещав провести конкурс на данную должность, который так и не был объявлен.

По информации источника в мэрии ЕАН, продление контракта с Щадриным «вынужденная мера», так как он предложил свою концепцию, и увольнение за пару недель до ее рассмотрения было бы «некорректным». Еще одной причиной является то, что ЦПКиО является важной площадкой отдыха в новогодние праздники. И оставить парк без директора было бы неправильно.