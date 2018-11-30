Схема работы с коммунальными отходами утверждена в Свердловской области
Сегодня, 19:16ОбществоФото: pixabay.com
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30 ноября утверждена новая схема работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года.
Департамент информполитики Свердловской области утвердил документ о работе с ТКО. В нем изложены норма сбора ТКО, общий объем образования отходов. В схеме расписано количество полигонов, у которых имеется лицензия, а также число контейнерных площадок в областях региона.
В новую схему по работе с ТКО внесены сорок полигонов, включенных в государственный реестр. Их количество равняется 12% от общего числа действующих объектов, сообщает УрБК.
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