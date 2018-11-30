Цены на бензин снова выросли в Свердловской области

За один литр АИ-92 свердловчанам пришлось платить на 19 копеек больше (42,4 – 42,59 рублей). Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.