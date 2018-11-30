Цены на бензин снова выросли в Свердловской области

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С 19 по 25 ноября 92 бензин и дизель подорожал на 19 копеек, 95 – на 42.
Федеральная антимонопольная служба Свердловской области информирует, что за неделю увеличилась стоимость автомобильного топлива.
За один литр АИ-92 свердловчанам пришлось платить на 19 копеек больше (42,4 – 42,59 рублей). Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Средняя цена на углеводородный газ 22,23 рубля не изменилась, сообщает УрБК.
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