Задушили и сожгли: два жителя Режа признаны виновными в убийстве и укрывательстве
На скамье подсудимых Режевского городского суда оказались два местных жителя. Один из мужчин был признан виновным в убийстве, а другой помог скрыть следы преступления и избавиться от тела.
Два жителя Режа, Илья Фарсиев и Александр Клевакин, распивали алкоголь с третьим знакомым. В ходе пьяной ссоры Фарсиев избил товарища и задушил при помощи шнура. Вместе с Клевакиным он попытался избавиться от трупа путём расчленения, но затем мужчины обложили тело дровами и покрышками и подожгли.
После того как Фарсиева и Клевакина задержали, против них возбудили уголовное дело по статьям 105 и 316 УК РФ – «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».
30 ноября 2018 года суд признал мужчин виновными и назначил убийце 12 лет в колонии строгого режима, а укрывателю – 1 год принудительных работ с удержанием из заработка 5% в пользу государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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