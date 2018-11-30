Задушили и сожгли: два жителя Режа признаны виновными в убийстве и укрывательстве

Два жителя Режа, Илья Фарсиев и Александр Клевакин, распивали алкоголь с третьим знакомым. В ходе пьяной ссоры Фарсиев избил товарища и задушил при помощи шнура. Вместе с Клевакиным он попытался избавиться от трупа путём расчленения, но затем мужчины обложили тело дровами и покрышками и подожгли.

После того как Фарсиева и Клевакина задержали, против них возбудили уголовное дело по статьям 105 и 316 УК РФ – «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».