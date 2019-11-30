На строительство филармонии в Екатеринбурге выделили 500 миллионов рублей
Сегодня, 15:50ОбществоФото: pixabay.com
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На заседании по балансировке бюджета на следующий год депутатами Заксобрания было принято решение выделить на строительство новой филармонии в Екатеринбурге 500 миллионов рублей, которые пойдут в том числе на проектирование. Об этом рассказал депутат Вячеслав Вагнер на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Он считает, что на общие затраты составят около 10 миллиардов рублей.
Строительством зала будет заниматься британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Проект филармонии был представлен на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Согласно ему, зал будет похож на музыкальный инструмент. Планируется, что он сможет вместить 600-700 зрителей. Они будут сидеть вокруг оркестра, что позволит «размыть» границы между публикой и исполнителями.
Строительство планируется начать в 2020 году, а завершить все работы — к 2023 году.
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