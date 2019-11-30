На строительство филармонии в Екатеринбурге выделили 500 миллионов рублей

Строительством зала будет заниматься британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Проект филармонии был представлен на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Согласно ему, зал будет похож на музыкальный инструмент. Планируется, что он сможет вместить 600-700 зрителей. Они будут сидеть вокруг оркестра, что позволит «размыть» границы между публикой и исполнителями.