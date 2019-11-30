Отца убитого девятилетнего мальчика из Екатеринбурга задержали в Уфе

Также источник рассказал, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии»). Официальных комментариев силовые ведомства пока не дают.

Телеграм-канал «Опер слил» тоже сообщил о задержании. В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали не только отца, но и несколько человек, причастных к убийству ребенка.

Авторы отмечают, что глава секты «Ученики Иисуса Христа», в которой состояли родители мальчика, заставляли последователей наказывать детей за провинности таким способом.

28 ноября в Чкаловском районе города Екатеринбурга был найден труп девятилетнего мальчика. По предварительным данным, его били розгами и засунули в рот кляп. Причиной смерти стала асфиксия. После содеянного мать мальчика скрылась в Белоруссии. Отец тоже сбежал. По предварительным данным вместе с ним находилось двое детей.

Мальчик переехал в Россию вместе с родителями из Белоруссии. Следствие предположило, что семья состояла в секте, так как при обыске в квартире обнаружили религиозную литературу.