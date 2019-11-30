Пришла очередь осветителей: в цирке Екатеринбурга продолжаются увольнения сотрудников
В Екатеринбургском цирке продолжатся увольнения. На этот раз на другие должности предложили перейти осветителям, сообщает E1.
В коллективе считают, что новый директор избавляется от «команды Марчевского».
Всем осветителям было направлено уведомление о сокращении ставок с января 2020 года. Им предложено уволиться с получением выходного пособия и перейти на должность уборщиков и горничных. Из четырех осветителей в цирке не остается ни одного. Кроме того, их обязали подписать соглашение о неразглашении коммерческой тайны.
На представления планируется привлекать других работников и заключать с ними договора.
Директор цирка Татьяна Бортникова прокомментировала ситуацию и заявила, что все процедуры проводятся в рамках закона.
Цирк как учреждение культуры имеет особую специфику работы. Сокращение штатных единиц «осветителей» — это мера, обоснованная графиком гастролей. Были предложены те ставки, которые свободны на дату написания уведомления, к сожалению, иных ставок у нас нет. Переход на гражданско-правовые договоры как способ оформления отношений, связанных с выполнением той или иной работы, способствует повышению качества оказываемых услуг, сказала она.
В ноябре из цирка в Екатеринбурге были уволены сотрудники гардероба. Тогда новый директор сообщила, что они плохо работают, не соблюдают внутренний распорядок, не выполняют распоряжения начальства и мошенничают со сменами.