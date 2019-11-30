Жителей коллективного сада возле Екатеринбурга терроризирует стая волков

По словам жителей, раньше к ним приходили лисы с кабанами, а теперь еще и появились трое волков. Уже неделю они слышат их вой, а 23 ноября они чуть не напали на одного из жителей.

Местная жительница Ольга рассказывает, что с начала лета появились лисицы, к ним все привыкли и даже фотографируются. Потом заметили кабанов, а где-то неделю назад она услышала волчий вой.

Я соседям говорю: слушайте, у меня, по-моему, крыша поехала. Они говорят: Оля, трое волков пришло из леса, напали на мужика-соседа. Надо обращаться к охотникам, чтобы волков убирали, отстреливали. Я боюсь за своих детей, потому что я сама-то не могу их от волка защитить, рассказывает женщина.

Еще один из жителей коллективного сада уверен, что встретил волков. Они не напали на него, но собирались сделать это. Когда он схватился за ветку, они отступили. По его словам, он встретил волков рано утром, когда шел на работу по тропинке через реку.

Иду, смотрю: на фоне этой лужи два силуэта сидят, а один лежачий. Я насторожился, иду дальше. Когда я с ними поравнялся, лежачий силуэт приподнялся со льда и в мою сторону пошел. Я понял, что происходит, что это вожак, и ускорил шаг. Два других пошли за ним. До берега оставалось 15–20 метров, там на берегу стоит яблоня здоровая, я бегом взлетел на этот берег, схватил ветку и, видимо, этот треск остановил волков, говори он.

25 ноября мужчина обратился в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Его сообщение было принято, а позднее с ним связался охотинспектор. Он провел проверку и обнаружил волчьи следы. Они запутаны и прочитать их невозможно. Нужно ждать свежего снега, чтобы определить передвижения волков.