Дегтярёв провёл рейд по важным соцобъектам в Хабаровском крае

Прежде всего глава региона побывал на площадке, на которой возводится краевой дворец единоборств «Самбо», который должны были сдать практически год назад. Из-за проблем с подрядчиком введение в эксплуатацию было отложено, так как пришлось вносить целый ряд корректив в работы. Объект сложный, его площадь составляет почти 17 000 квадратных метров, а стоимость более 1 млрд рублей. В настоящее время спорткомплекс готов более чем на 86%. На его торжественное открытие уже приглашен полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и другие высокие гости.