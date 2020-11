Дегтярёв провёл рейд по важным соцобъектам в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил три строящихся объекта социальной инфраструктуры. Он проверил ход работ, побеседовал с подрядчиками и чиновниками, после чего заверил, что все объекты будут завершены.

Прежде всего глава региона побывал на площадке, на которой возводится краевой дворец единоборств «Самбо», который должны были сдать практически год назад. Из-за проблем с подрядчиком введение в эксплуатацию было отложено, так как пришлось вносить целый ряд корректив в работы. Объект сложный, его площадь составляет почти 17 000 квадратных метров, а стоимость более 1 млрд рублей. В настоящее время спорткомплекс готов более чем на 86%. На его торжественное открытие уже приглашен полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и другие высокие гости. Дегтярев подчеркнул, что строительство – очень сложная отрасль, в которой постоянно возникают проблемы. Это и недобросовестность подрядчиков, и срыв сроков, и проволочки с документами, и многое другое. Для того чтобы минимизировать риски за всеми объектами, особенно строящимися на бюджетные деньги, необходим жесткий контроль, пишет transsibinfo.com. Кроме строящегося центра «Самбо», Михаил Дегтярев побывал на площадке в микрорайоне Прибрежный. Здесь возводится четырехэтажная детская поликлиника. Она строится по программе «Стимул», помогающей доводить бюджетные средства до целей, для которых они предназначены. На строительство медучреждения требуется 1,2 млрд рублей. «В августе здесь еще не было практически ничего, только котлован. Однако сегодня мы видим, что уже возводят третий этаж. Достаточно быстро были решены вопросы, связанные с коммуникациями. Мы стараемся делать все, чтобы наши дети и их родители своевременно получали важные соцобъекты, на которые государство тратит деньги», – подчеркнул Дегтярев. Также глава региона побывал в селе Мирном, где также ведется важное строительство. Речь идет о детсаде на 110 мест. Его должны сдать летом будущего года, это почти на полгода раньше срока, обозначенного в контракте. Глава региона поинтересовался у представителей регионального Минстроя – можно ли выделить допфинансирование для стройки в этом году? В ведомстве ответили, что проблема решаема. Сообщается, что сам Дегтярев продолжает активную работу по привлечению финансов на строительство важных для региона соцобъектов. Кроме этого он лично контролирует все эти объекты, посещает их и наблюдает за ходом выполнения работ.

