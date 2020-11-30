Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению

Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению

Сегодня, 10:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Генеральному директору ВГОКа Дмитрию Рыбакину суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за административные правонарушения, сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

На сегодняшний день задолженность предприятия за электроэнергию составляет 676 миллионов рублей.

Энергетики начали судебные разбирательства после того, как в мае 2020 года руководство комбината отказалось предоставить план ограничения поставки электроэнергии. Его должны были направить все предприятия, которые получили уведомления об ограничении из-за долгов.

В марте 2020 года АО «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от ВГОК предоставить финансовые гарантии, но требование также не было выполнено.

Суд признал Рыбакина виновным по двум статьям КоАП РФ: за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии и нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии. Ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в отношении ВГОКа в начале ноября судебные приставы начали исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей по взысканию налогов и сборов, включая пени.

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