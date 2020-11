Директор ВГОКа получил штраф на 50 тысяч рублей за долги по электроснабжению

Генеральному директору ВГОКа Дмитрию Рыбакину суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за административные правонарушения, сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

На сегодняшний день задолженность предприятия за электроэнергию составляет 676 миллионов рублей. Энергетики начали судебные разбирательства после того, как в мае 2020 года руководство комбината отказалось предоставить план ограничения поставки электроэнергии. Его должны были направить все предприятия, которые получили уведомления об ограничении из-за долгов. В марте 2020 года АО «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от ВГОК предоставить финансовые гарантии, но требование также не было выполнено. Суд признал Рыбакина виновным по двум статьям КоАП РФ: за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии и нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии. Ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Напомним, в отношении ВГОКа в начале ноября судебные приставы начали исполнительное производство на 169,5 миллиона рублей по взысканию налогов и сборов, включая пени. В отношении тагильского ВГОКа начато новое исполнительное производство на 169 млн руб

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter