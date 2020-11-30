Екатеринбуржец отсудил у больницы миллион рублей за отрезанную по ошибке ногу

Решение в пользу свердловчанина принял суд Октябрьского района. Установлено, что мужчина обратился в больницу с закрытым переломом ноги. Во время оказания медицинской помощи были допущены дефекты. В частности, психиатру занесли редкую инфекцию — газовую гангрену. Из-за нее пришлось ампутировать пациенту ногу. Экспертиза показала, что заражение произошло именно в больнице № 36. Врач обратился в суд и потребовал от медицинского учреждения три миллиона рублей, пишет E1.