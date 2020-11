Екатеринбуржец отсудил у больницы миллион рублей за отрезанную по ошибке ногу

Врач-психиатр из Екатеринбурга отсудил у местной больницы миллион рублей. Ему пришлось ампутировать ногу из-за ошибки медиков.

Решение в пользу свердловчанина принял суд Октябрьского района. Установлено, что мужчина обратился в больницу с закрытым переломом ноги. Во время оказания медицинской помощи были допущены дефекты. В частности, психиатру занесли редкую инфекцию — газовую гангрену. Из-за нее пришлось ампутировать пациенту ногу. Экспертиза показала, что заражение произошло именно в больнице № 36. Врач обратился в суд и потребовал от медицинского учреждения три миллиона рублей, пишет E1. Судья удовлетворил выплату одного миллиона рублей. В эту сумму включена моральная компенсация и средняя зарплата медика за семь месяцев. Решение суда полностью удовлетворило истца. По его словам, он не преследует цели наказать конкретных врачей, только само учреждение, где нарушения носят системный характер. На текущий момент мужчина продолжает работать в сфере медицины. Его работа связана с документооборотом. Напомним, осенью сообщалось об отсуженных 300 тысяч рублей у госпиталя ветеранов войн за отрезанный мужской половой орган. Мужчина обратился для удаления паховой грыжи, однако ему ампутировали часть органов слева. Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов

