Евгений Куйвашев решил судьбу главврача ОДКБ № 1 Олега Аверьянова

Несмотря на то, что между Аверьяновым и главой регионального Минздрава Андреем Карловым произошел конфликт, главврач не уйдет в отставку и продолжит работать в своей должности. В планы Куйвашева не входит на этой неделе продлять ему контракт или назначать на пост другого специалиста, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.