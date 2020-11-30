Евгений Куйвашев решил судьбу главврача ОДКБ № 1 Олега Аверьянова

Евгений Куйвашев решил судьбу главврача ОДКБ № 1 Олега Аверьянова

Сегодня, 14:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Евгений Куйвашев определил судьбу главного врача Свердловской областной детской больницы № 1 Олега Аверьянова.

Несмотря на то, что между Аверьяновым и главой регионального Минздрава Андреем Карловым произошел конфликт, главврач не уйдет в отставку и продолжит работать в своей должности. В планы Куйвашева не входит на этой неделе продлять ему контракт или назначать на пост другого специалиста, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Аверьянов продолжит работу в статусе. В процессе станет понятно, насколько глава министерства Андрей Карлов рассматривает дальнейшее сотрудничество,отметил источник.

По его словам, никто не сомневается в профессиональных компетенциях Олега Аверьянова.

Напомним, 20 ноября главный врач Свердловской областной детской больницы № 1 уведомил медперсонал о том, что Министерство здравоохранения региона не планирует продлять с ним контракт.

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