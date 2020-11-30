«Может, хватит, а?» В Екатеринбурге появился снежный мем про 2020 год

«Может, хватит, а?» В Екатеринбурге появился снежный мем про 2020 год

Сегодня, 09:23ОбществоPhoto: лисная страница Леонида Валитова в Instagram
Снежный мем про 2020 год появился на корте в Екатеринбурге.

Художник из Рассветного Леонид Валитов в Instagram опубликовал фото своего рисунка на корте во дворе домов. На нем изображена недоумевающая мышь, а рядом находится подпись: «2020-й, может хватит, а?»

В комментариях подписчики удивляются исполнению и восхищаются работой.

Леня, не перестаю восхищаться идеей и воплощением! Забабахай Дарта Вейдера, может хоть он уже корону прогонит!пишет одна из них.

Другая подписчица сетует на то, что проспала и не смогла увидеть рисунок, а на корте уже катаются дети.

Ранее художник изображал на кортах рисунки, на которых требовал свободу дельфинам и высказывался за двор без машин.

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