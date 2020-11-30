«Может, хватит, а?» В Екатеринбурге появился снежный мем про 2020 год

Художник из Рассветного Леонид Валитов в Instagram опубликовал фото своего рисунка на корте во дворе домов. На нем изображена недоумевающая мышь, а рядом находится подпись: «2020-й, может хватит, а?»
В комментариях подписчики удивляются исполнению и восхищаются работой.
Леня, не перестаю восхищаться идеей и воплощением! Забабахай Дарта Вейдера, может хоть он уже корону прогонит!пишет одна из них.
Другая подписчица сетует на то, что проспала и не смогла увидеть рисунок, а на корте уже катаются дети.
Ранее художник изображал на кортах рисунки, на которых требовал свободу дельфинам и высказывался за двор без машин.