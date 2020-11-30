Прокуратура обнаружила коррупцию в Заксобрании Свердловской области

Прокуратура обнаружила коррупцию в Заксобрании Свердловской области

Сегодня, 13:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В свердловском Заксобрании прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в отношении двух депутатов.

Спикер Людмила Бабушкина направила запрос в Госдуму РФ относительно совмещения государственных должностей председателями двух парламентских комитетов.

Там тоже есть такая практика, да и в регионах подобные случаи нередки. Дождемся ответа, а потом будем двигаться дальше,рассказала URA.RU Бабушкина.

Сейчас председатель бюджетного комитета Владимир Терешков совмещает должности председателя комиссии по регламенту, а председатель комитета по законодательству и общественной безопасности Владимир Никитин — должности председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Ранее Владимир Терешков говорил, что такое совмещение — это общественная нагрузка.

Напомним, в начале ноября по подозрению в коррупции в Екатеринбурге был задержан глава Кировского района Александр Лошаков. Он подозревается в мошенничестве, связанным с ремонтом дорог. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей.

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