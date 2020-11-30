Семья из Екатеринбурга не может из-за COVID-19 забрать приемного ребенка

Ребенок лежит в палате словно овощ. Не гуляет, не учится. Адаптировать его потом будет очень трудно. Время вынужденного лежания в больнице оборачивается сильными истериками, нежеланием что-либо делать. В последнее время мальчика фактически передают из рук в руки, для него это травма. Видеться мне с ним не дают даже на улице, все свидания и передачи запрещены,говорит будущая приемная мать.