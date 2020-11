Семья из Екатеринбурга не может из-за COVID-19 забрать приемного ребенка

В Екатеринбурге из-за коронавируса и карантина ребенка родители не могут забрать в приемную семью.

Восьмилетний мальчик три месяца находится в Свердловской областной психиатрической клинической больнице. Его будущая мама говорит, что он проходит там обследование. Семья должна была забрать его уже 6 ноября, но в клинике был объявлен карантин из-за COVID-19. Теперь родители не могут даже познакомиться с ребенком, пишет Е1. По словам будущей приемной матери, мальчика направили туда, чтобы выяснить, есть ли у него задержка в психическом развитии. Обследование должно было закончиться, но объявили карантин сначала на две недели, затем его продлили еще на две недели. Когда отменят ограничения — неизвестно. В семье уже трое родных и двое приемных детей. С ноября еще два ребенка находятся на гостевом режиме. Чтобы принять их, супруги продали квартиру в Екатеринбурге и приобрели большой дом за городом. По мнению женщины, каждый лишний день, проведенный мальчиком в больнице, усугубляет детские травмы. Поэтому она просит отдать его в семью, несмотря на карантин. При необходимости обследование можно завершить потом амбулаторно. Ребенок лежит в палате словно овощ. Не гуляет, не учится. Адаптировать его потом будет очень трудно. Время вынужденного лежания в больнице оборачивается сильными истериками, нежеланием что-либо делать. В последнее время мальчика фактически передают из рук в руки, для него это травма. Видеться мне с ним не дают даже на улице, все свидания и передачи запрещены,говорит будущая приемная мать. В Минздраве Свердловской области от комментария отказались, сославшись на запрет в законодательстве. При этом там сказали, что ребенка могут выписать только при наличии показаний, карантин на это не влияет. Ответственность несет лечащий доктор, и только он принимает решение,сказали в ведомстве. В больнице в официальной переписке с будущей мамой пояснили, что выписать ребенка готовы, но забрать его может только официальный представитель, то есть директор детского дома. Когда мне позвонят из больницы и скажут: «Забирайте ребенка», мы соберемся и поедем. Это же государственный ребенок. А вдруг он не долечен?заявила директор Полевского детского дома Людмила Трофимова. Напомним, 75% уральских выпускников школ приемных родителей хотят обязать брать детей. Уральских выпускников школ приемных родителей хотят обязать брать детей

