Спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы

Спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы

Сегодня, 19:38ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал заварить мусоропроводы в многоквартирных домах.

Такая мера необходима для реализации программы правительства по раздельному сбору ТКО. По словам Ивнова, данная схема является крайне сложной и при нарушении работы даже одного звена может рухнуть, пишет «Интерфакс».

По мнению представителя президента, без перекрытия централизованных мусоропроводов реализация проекта в принципе невозможна.

Это рассадник крыс и тараканов. И иначе не может быть, когда в одно место выбрасывается и картон, и борщ. Новые дома будут всё чаще строиться без заложенного в проект мусоропровода, заявил Иванов.

Отмечается, что действующие системы выброса мусора не будут ликвидированы без согласия 100% жильцов. Если хоть один собственник квартиры будет против, мусоропровод продолжит функционировать.

РоссияпрезидентмусорпредставительТКО
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