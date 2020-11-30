Судьба главврача и исключение из нацпроекта. Итоги дня в Свердловской области

Жители Свердловской области, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19, начали жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств. По словам свердловчан обеспечение медицинскими препаратами от инфекции на безвозмездной основе не предоставляется. Один из мужчин получил положительный результат анализа на коронавирус 15 ноября. За девять дней ему не привезли ни одного препарата. Другая жительница отмечает, что по результатам компьютерной томографии у нее выявили 10% поражение легких. В течение трех дней должен был придти врач для проведения тестирования, но никто не появился. Лекарств ей также не предоставили.