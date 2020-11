Судьба главврача и исключение из нацпроекта. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 ноября.

Губернатор Свердловской области определил дальнейшую судьбу главврача Свердловской областной детской больницы № 1 Олега Аверьянова. Между руководителем медицинского учреждения и министром здравоохранения региона Андреем Карловым произошел конфликт. Несмотря на это, врач продолжит работу и не уйдет в отставку. Знакомый с ситуацией инсайдер сообщил, что в планы главы региона не входит назначать на должность Аверьянова другого специалиста, но и продлевать контракт на этой неделе с ним не планируют. Отмечается, что в профессиональных качествах врача у чиновников сомнений не имеется. Евгений Куйвашев решил судьбу главврача ОДКБ № 1 Олега Аверьянова В Свердловской области зарегистрирован 381 случай заражения COVID-19, из них 33 — в Нижнем Тагиле. Из больниц Среднего Урала выписали 383 человека, всего выписали 38 544 пациента. С начала коронавирусной пандемии в регионе зафиксировано 46 326 заразившихся, 2991 — тагильчане. За прошедшие 24 часа зарегистрировано девять летальных случаев, а в общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 1027 заболевших. В Свердловской области за сутки выявили 381 случай COVID-19 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался по сообщениям об исключении города из нацпроекта «Чистый воздух». Он отметил эффективность проекта и добавил, что воздух города уже стал чище. По его мнению, правительство руководствуется данными замеров и всё делает правильно. Кроме того мэр считает, что строительство моста через нижнетагильский пруд разгрузит движение и поспособствует уменьшению загрязнения атмосферы. Мэр об исключении Тагила из «Чистого воздуха»: «Все, что мы делаем, делаем правильно» Жители Свердловской области, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19, начали жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств. По словам свердловчан обеспечение медицинскими препаратами от инфекции на безвозмездной основе не предоставляется. Один из мужчин получил положительный результат анализа на коронавирус 15 ноября. За девять дней ему не привезли ни одного препарата. Другая жительница отмечает, что по результатам компьютерной томографии у нее выявили 10% поражение легких. В течение трех дней должен был придти врач для проведения тестирования, но никто не появился. Лекарств ей также не предоставили. Больные COVID-19 свердловчане пожаловались на невыдачу бесплатных лекарств

