Свердловские подростки стали реже нарушать закон

Стражами порядка возбуждено 22 уголовных дел за продажу алкоголя подросткам, 20 дел за рецидив подобного деяния. Предотвращено почти 500 фактов сбыта спиртных напитков детям. Для уменьшения участия несовершеннолетних в сводках преступлений, главам муниципалитетов направлены рекомендации о размещении социальной рекламы о создании «комендантского часа». Она будет призвана привлекать внимание самих несовершеннолетних, а также напоминать их родителям об ответственности, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.