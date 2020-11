Свердловские подростки стали реже нарушать закон

Свердловской области снизился уровень преступности среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Данные предоставлены за 10 месяцев 2020 года. Общее количество преступлений со стороны подростков уменьшилось на 18,5%. В 2019 году этот показатель составлял 1634 нарушения закона, на текущий — 1332. Число правонарушений пьяными несовершеннолетними сократилось на 28,1%, с 249 до 179. Отмечается, что за последние годы правоохранители уделяли особое внимание случаям самовольного ухода из семьи. Их удалось уменьшить на треть. Стражами порядка возбуждено 22 уголовных дел за продажу алкоголя подросткам, 20 дел за рецидив подобного деяния. Предотвращено почти 500 фактов сбыта спиртных напитков детям. Для уменьшения участия несовершеннолетних в сводках преступлений, главам муниципалитетов направлены рекомендации о размещении социальной рекламы о создании «комендантского часа». Она будет призвана привлекать внимание самих несовершеннолетних, а также напоминать их родителям об ответственности, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, эксперты отметили не благоприятность региона для проживания детей по данным 2019 года. Субъект попал в лидеры России по детской преступности. По количеству преступлений в отношении малолетних Средний Урал также в антилидерах. Эксперты: Свердловская область не самая благополучная для детей

