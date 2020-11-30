Свердловский омбудсмен проверит больницу ГУФСИН после жалоб медиков

Свердловский омбудсмен проверит больницу ГУФСИН после жалоб медиков

Сегодня, 14:28ОбществоPhoto: страница Татьяны Мерзляковой в instagram
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверит жалобы медиков из областной больницы № 2 МСЧ-66 регионального ГУФСИН.

Ранее врачи пожаловались, что у них не хватает СИЗов, а также им не платят деньги за работу с больными коронавирусом.

Мерзлякова сообщила, что этот факт нуждается в подтверждении, она намерена обратиться в Москву.

Я должна понять, почему нет выплат. Обычно же такого никто не скажет, если всем все выплатили. Мы выясним, когда, почему и кто что ждет,рассказала Мерзлякова Znak.

Медработники из областной больницы № 2 в Екатеринбурге, где проходят лечение заключенные и арестованные, рассказали о проблемах в учреждении. Несколько человек заявили, что им не выплатили премии за работу с больными COVID-19 с июля этого года. Также по словам медиков, в больнице не ведут обработку, работников не тестируют на коронавирус. В результате более 40 врачей и медперсонала ушли на больничный.

Напомним, осужденные из уральской колонии №10 пожаловались на массовое заболевание COVID-19, однако в ГУФСИН данную информацию опровергают.

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