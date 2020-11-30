Свердловский омбудсмен проверит больницу ГУФСИН после жалоб медиков

Медработники из областной больницы № 2 в Екатеринбурге, где проходят лечение заключенные и арестованные, рассказали о проблемах в учреждении. Несколько человек заявили, что им не выплатили премии за работу с больными COVID-19 с июля этого года. Также по словам медиков, в больнице не ведут обработку, работников не тестируют на коронавирус. В результате более 40 врачей и медперсонала ушли на больничный.