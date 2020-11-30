Тагильские программисты разработали прогнозирующую болезни сердца систему

Напомним, те же самые тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков. Они показали свою разработку в Фонде содействия инноваций и получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшие работы. Если все испытания пройдут успешно, команду ожидает еще один грант в размере трех миллионов рублей на коммерческий запуск проекта, который запланирован в конце 2021 года.