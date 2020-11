Тагильские программисты разработали прогнозирующую болезни сердца систему

Программисты из Нижнего Тагила разработали систему, которая может прогнозировать болезни сердца.

Айтишник из Карпинска Алексей Никитин, а также программисты из Нижнего Тагила Иван Обухов и Егор Богданов выступили на всероссийском хакатоне «Цифровой прорыв» с системой, умеющей вычислять риск сердечно-сосудистых заболеваний. Разработка получила первое место. Теперь уральцы могут надеяться, что их проект получит финансирование Фонда содействия инновациям. Мы смогли создать алгоритм, вычисляющий риск заболеваний сердечными болезнями еще до того, как человек пойдет сдавать анализы. Просто опираясь на некоторые социальные факторы, такие как образование, уровень дохода, семейное положение, место проживания,рассказал ИА «Все Новости» Егор Богданов. Проект разработчиков из Нижнего Тагила высоко оценили не только судьи и независимые эксперты, но и сам заказчик. Первое место предусматривало награду в 750 тысяч рублей. Не исключено, что фонд содействия инновациям рассмотрит разработку и выделит грант на ее дальнейшее развитие. Напомним, те же самые тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков. Они показали свою разработку в Фонде содействия инноваций и получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшие работы. Если все испытания пройдут успешно, команду ожидает еще один грант в размере трех миллионов рублей на коммерческий запуск проекта, который запланирован в конце 2021 года. Тагильские программисты работают над предотвращением утечки данных клиентов банков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter