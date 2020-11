В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

В свердловском ГУ МВД был назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков.

Им оказался замначальника управления полковник Александр Березин. К своим обязанностям глава наркоконтроля приступит с 1 декабря. Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя, рассказал изданию Znak начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Александр Березин родился в Кургане, где и начал свою карьеру. В мае 2016 года он был назначен оперуполномоченным по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми. После им было возглавлено оперативно-разыскное отделение республиканской полиции, а до сентября этого года Александр Березин работал руководителем УМВД по Сыктывкару. Напомним, 22 октября стало известно, что Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области. Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter