В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

Им оказался замначальника управления полковник Александр Березин. К своим обязанностям глава наркоконтроля приступит с 1 декабря.
Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя, рассказал изданию Znak начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Александр Березин родился в Кургане, где и начал свою карьеру. В мае 2016 года он был назначен оперуполномоченным по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми. После им было возглавлено оперативно-разыскное отделение республиканской полиции, а до сентября этого года Александр Березин работал руководителем УМВД по Сыктывкару.
Напомним, 22 октября стало известно, что Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области.