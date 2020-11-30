В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

Сегодня, 13:46ОбществоPhoto: ГУ МВД России по Республике Коми
В свердловском ГУ МВД был назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков.

Им оказался замначальника управления полковник Александр Березин. К своим обязанностям глава наркоконтроля приступит с 1 декабря.

Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя, рассказал изданию Znak начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Александр Березин родился в Кургане, где и начал свою карьеру. В мае 2016 года он был назначен оперуполномоченным по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми. После им было возглавлено оперативно-разыскное отделение республиканской полиции, а до сентября этого года Александр Березин работал руководителем УМВД по Сыктывкару.

Напомним, 22 октября стало известно, что Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области.

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