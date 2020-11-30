В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля

Александр Березин родился в Кургане, где и начал свою карьеру. В мае 2016 года он был назначен оперуполномоченным по особо важным делам группы информационно-аналитического и технического обеспечения оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми. После им было возглавлено оперативно-разыскное отделение республиканской полиции, а до сентября этого года Александр Березин работал руководителем УМВД по Сыктывкару.