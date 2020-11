С 1 декабря в Нижнем Тагиле перекроют движение транспорта по проспекту Строителей. Это связано со строительством ледового городка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Закроют для движение участок от дома № 6 на проспекте Строителей до перекрестка с улицей Пархоменко. Движение транспортных средств возобновится 1 февраля 2020 года. Возводить городок будет «Уралстрой-НТ». На строительство выделено почти 23,5 миллиона рублей. Завершить работы должны к 25 декабря.

