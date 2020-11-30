Житель Свердловской области заснял звездный дождь Леониды

Житель Свердловской области заснял звездный дождь Леониды

Сегодня, 12:56ОбществоPhoto: скриншот с видео Ильи Янковского
Фотограф из Ирбита Илья Янковский впервые смог детально заснять ноябрьские метеоры с ярким зелёным следом.

Они состоят из ионизированного газа. Леониды можно было наблюдать весь ноябрь, однако их не удавалось запечатлеть из-за погоды.

За все время наблюдений, погода впервые позволила мне снять Леониды на видео. Кроме этого, в кадр попали и яркие метеоры из других потоков,написал он во «ВКонтакте».

Леониды — последний крупный метеорный поток осени. Он был активен с 6 по 30 ноября. Поток связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Метеорный поток назван в честь созвездия Лев (Leo), в котором располагается его радиант.

Video:YouTube канал Ильи Янковского

Напомним, в начале ноября жители Свердловской области могли наблюдать полеты МКС над Уралом.

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