Житель Свердловской области заснял звездный дождь Леониды

Они состоят из ионизированного газа. Леониды можно было наблюдать весь ноябрь, однако их не удавалось запечатлеть из-за погоды.
За все время наблюдений, погода впервые позволила мне снять Леониды на видео. Кроме этого, в кадр попали и яркие метеоры из других потоков,написал он во «ВКонтакте».
Леониды — последний крупный метеорный поток осени. Он был активен с 6 по 30 ноября. Поток связан с кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Метеорный поток назван в честь созвездия Лев (Leo), в котором располагается его радиант.
Напомним, в начале ноября жители Свердловской области могли наблюдать полеты МКС над Уралом.