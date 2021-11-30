54 тысячи за оскорбления в СМС отсудила у мужчины ЛГБТ-активистка из Екатеринбурга

54 тысячи за оскорбления в СМС отсудила у мужчины ЛГБТ-активистка из Екатеринбурга
54 тысячи за оскорбления в СМС отсудила у мужчины ЛГБТ-активистка из Екатеринбурга
Сегодня, 22:06ОбществоФото: 1MI
54 тысячи рублей через суд взыскала с местного жителя Екатеринбурга пиар-менеджер «Ресурного центра для ЛГБТ» Алла Чикинда. Это произошло из-за того, что мужчина неоднократно оскорблял и угрожал девушке в СМС.

По словам Аллы, она надеется, что произошедшее послужит примером для других граждан, которые также получают оскорбления и сталкиваются с травлей. Алла считает, что важно обращать на это внимание и приходить за помощью к стражам порядка, сообщает издание It’s My City.

Все началось еще зимой 2018 года. Тогда мужчина и начал угрожать активистке, однако в суд свердловчанка обратилась только в минувшем году. Она хотела взыскать с уральца по 2 тысячи за каждое сообщение, в которые содержались оскорбления и нецензурная лексика.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге казаки из-за Уральской недели гордости устроили патрулирование в районе Ельцин Центра.

Сюжеты:
Екатеринбург
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