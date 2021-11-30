«Черная пятница» в РФ установила рекорд за 5 лет по количеству продаж

«Черная пятница» в РФ установила рекорд за 5 лет по количеству продаж
«Черная пятница» в РФ установила рекорд за 5 лет по количеству продаж
Сегодня, 18:22ОбществоФото: pixabay.com
В России, как и во всем мире, завершается «черная пятница». Это одна из самых крупных распродаж в году, где участвут множество магазинов. В этом году, по сравнению с 2021, оборот товаров вырос сразу на 73%.

Как сообщает 360tv.ru, аналитики ЮKassa проанализировали свыше 50 млн платежей и посчитали, что количество интернет-покупок также возросло на 66%. Эксперты отметили: увеличение среднего чека в «черную пятницу» составило 4%, до 1539 рублей. По словам аналитиков, самый большой ажиотаж, как и всегда, вызывают одежда и обувь, бытовая техника, гаджеты, а также ювелирные изделия.

Отмечается, что в текущем году наибольший рост количества покупок, в 64 раза, зафиксирован у турагентств. У частных клиник покупки в сравнении с 2020 годом выросли в 6,2 раза, а у интернет-сайтов, которые продают игровые товары, в 2,2 раза.

Генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев подытожил: минувшая «черная пятница» стала самой популярной у россиян и успешной для отечественных предпринимателей за последние пять лет. Хорошо видна тенденция делать покупки онлайн, Кроме того, растет спрос на отдельный вид такой продукции: дистанционное интернет-образование.

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