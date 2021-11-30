Чернышенко попросил глав регионов активно включиться в подготовку к РИФ

В аппарате вице-премьера, председателя оргкомитета по подготовке к РИФ сообщили, что Чернышенко попросил руководителей субъектов РФ подготовить презентацию инвестиционного потенциала регионов, передает newsnn.ru. Главы федеральных органов исполнительной власти также должны плотно участвовать в организации форума. Отмечается, что основной темой мероприятия будет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».