Чернышенко попросил глав регионов активно включиться в подготовку к РИФ

Чернышенко попросил глав регионов активно включиться в подготовку к РИФ
Чернышенко попросил глав регионов активно включиться в подготовку к РИФ
Сегодня, 13:27ОбществоФото: http://government.ru/
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов и руководителей федеральных органов исполнительной власти провести подготовку к Российскому инвестиционному форуму (РИФ). Его организатором выступает Фонд Росконгресс. Форум пройдет 17–19 февраля следующего года в Сочи.

В аппарате вице-премьера, председателя оргкомитета по подготовке к РИФ сообщили, что Чернышенко попросил руководителей субъектов РФ подготовить презентацию инвестиционного потенциала регионов, передает newsnn.ru. Главы федеральных органов исполнительной власти также должны плотно участвовать в организации форума. Отмечается, что основной темой мероприятия будет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

В ходе пленарной сессии обсудят достижение национальных целей страны для прорывного социально-экономического развития к 2030 году. Помимо этого, планируется проведение культурной и спортивной программ.

Ранее Чернышенко сообщал, что РИФ будет посвящен социально-экономическим вопросам и научно-техническому потенциалу страны.

Напомним, что Фонд Росконгресс анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Он помогает найти инвестиции и продвинуть бизнес-проекты, а также способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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