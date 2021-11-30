На учениях The Standoff этичные хакеры попытались разрушить виртуальный город

Зрителями противостояния «белых» хакеров и специалистов по IT-безопасности стали 65 тысяч человек. Этичные хакеры предпринимали попытки устроить разлив нефти, взрыв на газораспределительной станции, отключить линии электропередачи и так далее. В свою очередь, вторая сторона расследовала происшествия.
Длительность учений The Standoff составила 35 часов, при этом хакерам удалось устроить 19 инцидентов. Организатором самого крупного стала команда Codeby& NitroTeam, которая смогла повредить очистные сооружения, в результате чего на поверхность виртуального пространства вылились миллионы литров нечистот.
Вместе с этим происшествием участники команды смогли устроить еще пять атак и заняли первую строчку по результатам учений. Тем не менее, как отметили организаторы, нападающие не смогли реализовать наиболее критические сценарии.
Целью защитников было выявление каждой атаки и ее расследование. Им удалось в общей сложности выявить 173 нападения на инфраструктуру.
Киберсостязания The Standoff организует компания Positive Technologies — российский разработчик решений по информационной безопасности. В рамках учений была анонсирована онлайн-платформа The Standoff 365, позволяющая регулярно проводить подобные учения.
Создатели платформы рассказывают, что ее создание стало ответом на запрос рынка на измеримую и результативную защищенность.
В настоящее время The Standoff 365 состоит из киберполигона, на котором воссозданы операционные и бизнес-процессы топливно-энергетического комплекса. Запуск площадки планируется на весну следующего года.
Также программа мероприятия включала в себя трек The Standoff Young Hats для молодых специалистов по информационной безопасности и конкурс The Standoff Digital Art. Его участники проверяли на прочность защиту смарт-контрактов. Конкурсанты презентовали свои работы в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов). Специалистам по информационной безопасности было необходимо определить слабые места и поменять смарт-контракты так, чтобы присвоить NFT себе. Основная цель конкурса — обратить внимание на проблемы защищенности технологии NFT.