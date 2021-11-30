На учениях The Standoff этичные хакеры попытались разрушить виртуальный город

На учениях The Standoff этичные хакеры попытались разрушить виртуальный город

На учениях The Standoff этичные хакеры попытались разрушить виртуальный город

Сегодня, 17:12
Общество
Этичные хакеры приняли участие в открытых киберучениях The Standoff в Москве. Они попытались уничтожить инфраструктуру виртуального города-государства F.

Зрителями противостояния «белых» хакеров и специалистов по IT-безопасности стали 65 тысяч человек. Этичные хакеры предпринимали попытки устроить разлив нефти, взрыв на газораспределительной станции, отключить линии электропередачи и так далее. В свою очередь, вторая сторона расследовала происшествия.

Длительность учений The Standoff составила 35 часов, при этом хакерам удалось устроить 19 инцидентов. Организатором самого крупного стала команда Codeby& NitroTeam, которая смогла повредить очистные сооружения, в результате чего на поверхность виртуального пространства вылились миллионы литров нечистот.

Вместе с этим происшествием участники команды смогли устроить еще пять атак и заняли первую строчку по результатам учений. Тем не менее, как отметили организаторы, нападающие не смогли реализовать наиболее критические сценарии.

Целью защитников было выявление каждой атаки и ее расследование. Им удалось в общей сложности выявить 173 нападения на инфраструктуру.

Киберсостязания The Standoff организует компания Positive Technologies — российский разработчик решений по информационной безопасности. В рамках учений была анонсирована онлайн-платформа The Standoff 365, позволяющая регулярно проводить подобные учения.

Создатели платформы рассказывают, что ее создание стало ответом на запрос рынка на измеримую и результативную защищенность.

В настоящее время The Standoff 365 состоит из киберполигона, на котором воссозданы операционные и бизнес-процессы топливно-энергетического комплекса. Запуск площадки планируется на весну следующего года.

Также программа мероприятия включала в себя трек The Standoff Young Hats для молодых специалистов по информационной безопасности и конкурс The Standoff Digital Art. Его участники проверяли на прочность защиту смарт-контрактов. Конкурсанты презентовали свои работы в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов). Специалистам по информационной безопасности было необходимо определить слабые места и поменять смарт-контракты так, чтобы присвоить NFT себе. Основная цель конкурса — обратить внимание на проблемы защищенности технологии NFT.

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