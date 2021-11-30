На учениях The Standoff этичные хакеры попытались разрушить виртуальный город

Также программа мероприятия включала в себя трек The Standoff Young Hats для молодых специалистов по информационной безопасности и конкурс The Standoff Digital Art. Его участники проверяли на прочность защиту смарт-контрактов. Конкурсанты презентовали свои работы в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов). Специалистам по информационной безопасности было необходимо определить слабые места и поменять смарт-контракты так, чтобы присвоить NFT себе. Основная цель конкурса — обратить внимание на проблемы защищенности технологии NFT.