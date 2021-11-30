Пермская ЦБК за 5 лет снизила выбросы углерода почти на треть

Группа предприятий «ПЦБК» является одним из самых крупных производителей тарного картона и гофропродукции в России, а также одним из крупнейших налогоплательщиков во все уровни бюджета.

Пермская ЦБК стала важной составляющей экономики замкнутого цикла. Предприятие осуществило цифровую трансформацию производства, реализовало цикличное водопотребление, стало участвовать в лесовосстановлении и нарастило объемы переработки макулатуры. Это привело к существенному сокращению энергопотребления и влияния производства на окружающую среду, пишет properm.ru. Так, с 2013 года потребление электроэнергии в картонно-бумажном цехе ПЦБК сократилось на 35%, водопотребление — на 46%. Помимо этого, 88% используемой на заводе воды после очищения возвращается в природу. Использование макулатуры как сырья позволяет ПЦБК ежегодно сохранять от вырубки около шести миллионов деревьев. Объемы переработки бумажных отходов увеличились до 300 тысяч тонн ежегодно. Все больше макулатуры отправляется на вторичную переработку. Сама бумага нетоксична и полностью разлагается в природной среде. Также уточняется, что из вторсырья предприятие выпускает новую продукцию - тарный картон и гофроупаковку. Группа «ПЦБК» входит в топ-5 крупнейших отечественных переработчиков макулатуры. Вторсырье компания получает из разных регионов — от Москвы до Хабаровского края. В следующие восемь лет РФ направит в регионы более 300 миллиардов рублей на снижение негативного влияния антропогенных факторов. Председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко заявил, что в России создается комплексная система вовлечения в оборот вторсырья. По его словам, идет последовательное ограничение использования неэкологичных видов товаров и упаковки. «Наша страна может только на экосборе собрать больше 100 млрд рублей в год. Этих денег достаточно для того, чтобы простимулировать вторичную переработку упаковки», — подчеркнул он. Бойченко отметил, что это приведет к снижению давления на мусорные полигоны на 45% к 2023 году и на 88% — к 2030-му.

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