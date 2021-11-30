По 3 статьям УК признан виновным скандальный экс-схиигумен Сергий

Свою вину Сергий (Николай Романов) не признал, адвокаты попросили судей об оправдательном приговоре, а прокуратура запросила для подсудимого четыре года лишения свободы. Решение суд вынесет позднее. В конце 90-х годов Николай Романов уже был осужден на 13 лет за разбойное нападение и убийство, пишет ТАСС.