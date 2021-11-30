По 3 статьям УК признан виновным скандальный экс-схиигумен Сергий

По 3 статьям УК признан виновным скандальный экс-схиигумен Сергий
По 3 статьям УК признан виновным скандальный экс-схиигумен Сергий
Сегодня, 17:35ОбществоФото: 1MI
В призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести признал виновным бывшего схиигумена Сергия Измайловский суд Москвы.

Свою вину Сергий (Николай Романов) не признал, адвокаты попросили судей об оправдательном приговоре, а прокуратура запросила для подсудимого четыре года лишения свободы. Решение суд вынесет позднее. В конце 90-х годов Николай Романов уже был осужден на 13 лет за разбойное нападение и убийство, пишет ТАСС.

Напомним, отец Сергий был настоятелем Среднеуральского женского монастыря. Он известен своими проповедями на YouTube, в которых оскорблял власти и отрицал существование коронавируса. Экс-схиигумена задержали в конце 2020 года и этапировали в Москву.

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