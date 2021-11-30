Победителями конкурса «Твой Ход» и обладателями денежного приза стали 200 студентов

Победителями первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» стали 200 студентов. Их наградили денежным призом в 1 миллион рублей, который можно будет направить на обучение, свой бизнес или улучшение жилищных условий.

Кроме денежного гранта, победители смогут отправиться в туры по России от Кавказа до Урала и Сахалина, пишет newizv.ru. На церемонию награждения победителей приехал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он рассказал, что грант можно будет направить для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, дополнительное образование, стажировки или на стартап. Кириенко также добавил, что участники «Твоего Хода» смогут побывать на летнем молодежном форуме «Территория смыслов» и в специально созданном отдельном лагере, названном в честь конкурса. Сообщается, что 50 университетов, которые отправили на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, получат гранты в размере 2,5 миллиона рублей. Завершающий этап конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». Его участниками стали одна тысяча студентов из 76 регионов. Они предлагали свои решения важнейших задач для молодежи и университета будущего. Финал конкурса отметился и тем, что несколько его финалистов на торжественной части сделали предложения выйти замуж своим девушкам. Организаторами первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Росмолодежь и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки РФ. Всего на участие в конкурсе было отправлено более 560 тысяч заявок от студентов со всей России.

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