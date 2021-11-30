После задержания блогера-безмасочника в Нижнем Тагиле СК начал проверку

После задержания блогера-безмасочника в Нижнем Тагиле СК начал проверку
После задержания блогера-безмасочника в Нижнем Тагиле СК начал проверку
Сегодня, 11:34ОбществоФото: 1MI
После задержания скандального автора YouTube-канала «Роспозорнадзор» без маски на Руднике в Нижнем Тагиле Следственный комитет начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области.

Проверка назначена, чтобы дать объективную правовую оценку всем сторонам конфликта. Опросить планируется как задержанного мужчину, так и сотрудников полиции. По результатам мероприятий будет приниматься решение о дальнейших действиях.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, руководством полиции Нижнего Тагила в отношении сотрудников также проводится проверка.

Напомним, мужчина был задержан 23 ноября у здания Дворца культуры на Руднике в Нижнем Тагиле. Он пришел во дворец без маски и устроил конфликт с сотрудниками. Они вызвали на место полицию. При просьбе предъявить паспорт мужчина сообщил, что он в машине. Однако полицейские его не пустили, а скрутили и заковали в наручники. В салоне авто задержанного находился двухлетний ребенок, он оставался в одиночестве до приезда мамы. На задержанного были составлены два протокола за невыполнение требований полиции и отсутствие маски.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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