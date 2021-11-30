После задержания блогера-безмасочника в Нижнем Тагиле СК начал проверку

Напомним, мужчина был задержан 23 ноября у здания Дворца культуры на Руднике в Нижнем Тагиле. Он пришел во дворец без маски и устроил конфликт с сотрудниками. Они вызвали на место полицию. При просьбе предъявить паспорт мужчина сообщил, что он в машине. Однако полицейские его не пустили, а скрутили и заковали в наручники. В салоне авто задержанного находился двухлетний ребенок, он оставался в одиночестве до приезда мамы. На задержанного были составлены два протокола за невыполнение требований полиции и отсутствие маски.