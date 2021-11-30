«Пятерочка» планирует разыграть более 50 млн рублей среди покупателей к Новому году

Торговая сеть «Пятерочка» помогает каждому покупателю воплотить в жизнь мечты о подарках на Новый год. Новогодняя акция, которая будет проходить с 30 ноября 2021 года по 10 января 2022 года, позволит каждый день разыгрывать тысячу призов по 1000 рублей каждый и один приз — на 100 тысяч.

Также раз в неделю будет проходить розыгрыш суперприза в 1 миллион рублей. Суммарный призовой фонд акции превышает 50 миллионов рублей. Теперь покупки в магазинах торговой сети «Пятерочка» вкусных, свежих, натуральных продуктов станут еще увлекательнее, так как тысячи покупателей «Пятерочки» получат возможность выиграть призы и подарить себе праздничное настроение. Также стоит упомянуть, что каждый участник акции сможет подарить радость и тем, кто больше всего в этом нуждается, — многодетным семьям и пожилым одиноким людям, помощью которым занимается благотворительный продовольственный фонд «Русь». Как сообщает eg.ru, о благотворительной акции сообщил директор по маркетингу ретейла «Пятерочка» Михаил Ярцев. Чтобы войти в число участников розыгрыша, необходимо выполнить ряд простых условий. Участвовать в акции могут только клиенты торговой сети, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Далее необходимо убедиться, что в телефоне установлено мобильное приложение «Пятерочка», перейти на личную страницу и нажать кнопку «Участвую». С момента подтверждения участия и до завершения акции марафона призов — до 10 января — за каждую покупку в офлайн-магазинах «Пятерочки» или заказ, сделанный в сервисе «Пятерочка Доставка» на сумму свыше 555 рублей при использовании личной «Выручай-карты» каждый участник розыгрыша будет увеличивать свои «шансы» на победу в акции. Чем больше покупок будет сделано, тем больше появится шансов выиграть серьезные призы. За покупку газированных напитков Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров марки «Добрый» на сумму от 200 рублей и более в магазинах сети участники розыгрыша увеличивают свои «шансы» в борьбе за призовой фонд. Свежие данные о ежедневных победителях будут выкладываться на сайте акции. Победителей, которые смогли выиграть главный приз в размере 1 миллиона рублей, будут объявлять каждую неделю с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. По итогам проведенного розыгрыша торговая сеть передаст в фонд «Русь» по 3 рубля с каждого зарегистрированного участника в целях помощи нуждающимся россиянам.

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