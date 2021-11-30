Сорвавшегося со скалы пермского туриста несли 2 часа по тайге свердловские силовики

Сорвавшемуся со скалы пермскому туристу помогли сотрудники ОМОН на транспорте свердловской Росгвардии. Они несли его на носилках по тайге 2 часа.

В минувшие выходные силовики отправились в поход с семьями на скалу Семь Братьев. Во время прогулки у подножья горы мужчины заметили группу людей, обступивших лежащего на земле человека, сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области. Сам турист двигаться не мог. Росгвардейцы из подручного материала сделали шину и наложили на ногу, затем они вызвали экстренные службы. Прибывшая скорая помощь к скале приехать не могла, поэтому силовики сделали носилки и понесли мужчину к трассе. Так он шли два часа. Сам пострадавший рассказал, что приехал в составе тургруппы. Он подскользнулся во время подъема и упал. На данный момент он находится в больнице и его готовят к операции.

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