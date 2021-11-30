Старшеклассница из Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе сочинений

Старшеклассница из Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Старшеклассница из Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Сегодня, 18:15ОбществоФото: сайт министерства образования и молодежной политики Свердловской области
Ученица 11 класса Гимназии № 18 Нижнего Тагила Полина Ботвинник одержала победу во Всероссийском конкурсе сочинений.

Всего в этом году в общероссийском конкурсе участвовали более 1800 учеников из разных муниципальных образований региона. Победу в конкурсе праздновала юная тагильчанка Полина Ботвинник, уже не раз становившаяся призером Всероссийских конкурсов сочинений.

Кроме того, занять призовое место в соревновании смог ученик восьмого класса той же гимназии Иван Мальцев, который также не первый раз участвует в конкурсах и уже становился призером Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году, сообщили в областном министерстве образования.

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