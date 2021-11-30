Старшеклассница из Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе сочинений

Кроме того, занять призовое место в соревновании смог ученик восьмого класса той же гимназии Иван Мальцев, который также не первый раз участвует в конкурсах и уже становился призером Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году, сообщили в областном министерстве образования.