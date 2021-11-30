Участником форума "Бизнес и государство" станет команда Татьяны Минеевой

Команда уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой примет участие в работе межрегионального юридического форума “Бизнес и государство”. Он состоится в Саратове с 7 по 8 декабря.

Мероприятие организует президент фонда регионального экономического развития “Инвестиции и регионы”, руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москва по вопросам молодежного предпринимательства Анна Кровякова, пишет vostokmedia.com. По словам организаторов, главная цель события - создание новых результативных форматов сотрудничества предпринимательского сообщества и органов власти. Важно выработать инструменты взаимодействия, которые учитывали бы интересы обеих сторон. Участниками форума станут представители государственных ведомств, малого и среднего бизнеса, а также практикующие юристы. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева посетит мероприятие и примет участие в его работе. Татьяна Минеева отметила, что в настоящее время в выработке новых эффективных решений заинтересовано как предпринимательское сообщество, так и власть. Это необходимо в первую очередь для стабилизации экономической ситуации. На межрегиональном юридическом форуме пройдет обсуждение моделей и инструментов, которые возможно было бы масштабировать на всю Россию. По мнению управляющего партнера FINCOM group Анны Кровяковой, ожидается, что мероприятие будет сильным благодаря высокопрофессиональным спикерам и гостям форума. В деловой программе запланирована работа секций по нескольким ключевым направлениям. Среди них - нарушения и преступления в сфере экономической деятельности, внешнеэкономическая деятельность, оценочная деятельность и судебная экспертиза. Ряд вопросов будет связан со сферой землепользования и застройки, а также санацией и банкротством. Кроме того, запланированы дискуссии по поводу грамотного диалога между бизнесом и государством, способов повышения эффективности данной коммуникации, а также выводов, которые были сделаны после пандемии. Еще одной важной темой станет роль юридического сообщества как посредника во взаимодействии органов власти и предпринимательского сообщества. Кровякова подчеркнула, что организаторы сделают все возможное для построения диалога на одном языке: бизнес - юридическое сообщество и наука - государство. Она выразила уверенность, что форум, проведенный в Саратове, перерастет в традиционное знаковое мероприятие. Организаторы нацелены данным событием начать диалог между бизнесом и властью, на нем должна стартовать разработка схемы объединения сторон для совместного поиска решений. Участвовать можно в онлайн- или офлайн-формате.

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