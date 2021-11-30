В Корпорации МСП сообщили о свыше 100 нарушений при проверках малого бизнеса

РИА Новости сообщает, что Корпорация МСП предоставила информацию, в соответствии с которой надзорным ведомством были возбуждены административные дела на основании отсутствия причин для проведения проверок бизнеса и внесения в реестр данных о них, не соответствующих действительности. Сейчас органы контроля должны осуществить проверку фактов нарушений ведения реестра и принять решения о признании ряда проведенных ими проверок недействительными.
В пресс-службе Корпорации МСП привели слова генерального директора организации Александра Исаевича. Он напомнил, что Правительство России приняло решение снизить контрольно-надзорную нагрузку на субъекты МСБ и ввести мораторий на проверки, чтобы стимулировать деятельность малого и среднего бизнеса. По словам Исаевича, из-за распространения коронавируса в разных российских регионах были введены ограничения, которые не дают предпринимателям полноценно вести бизнес.
Корпорация МСП проводит постоянный мониторинг ситуации, чтобы проконтролировать соблюдение данного моратория. Ранее КМСП уже добилась отмены решений по свыше 100 проведенным без основания проверкам. При этом мониторинг по контролю законности проверок продолжается. Исаевич обратился к предпринимателям с просьбой обращаться за помощью через “Сервис 360°” на сайте корпорации, если они столкнутся со сложностями. Глава Корпорации МСП добавил, что каждое обращение будет рассмотрено.
Ранее КМСП направила в Генпрокуратуру перечень 1374 проведенных в течение текущего года проверок с требованием определить законность их осуществления в период действия моратория.
Напомним, Правительством РФ было принято решение продлить на следующий год мораторий на проверки предприятий, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Действие данного документа распространяется на порядка 100 тысяч компаний. Благодаря мораторию в текущем году из плана было исключено сто двадцать семь тысяч проверок.