В Корпорации МСП сообщили о свыше 100 нарушений при проверках малого бизнеса

Корпорация МСП проводит постоянный мониторинг ситуации, чтобы проконтролировать соблюдение данного моратория. Ранее КМСП уже добилась отмены решений по свыше 100 проведенным без основания проверкам. При этом мониторинг по контролю законности проверок продолжается. Исаевич обратился к предпринимателям с просьбой обращаться за помощью через “Сервис 360°” на сайте корпорации, если они столкнутся со сложностями. Глава Корпорации МСП добавил, что каждое обращение будет рассмотрено.