«Водоканал-НТ» не согласился с требованием суда сменить ЧОП на госохрану

С учетом изложенного, прокуратурой района проверка исполнения решения суда добровольно ответчиком не проводилась, меры, направленные на принудительное исполнение решения суд, не принимались (возможность принятия указанных принудительных мер по исполнению решения до вступления решения в законную силу отсутствуют), сказал зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко.