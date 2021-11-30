«Водоканал-НТ» не согласился с требованием суда сменить ЧОП на госохрану

«Водоканал-НТ» не согласился с требованием суда сменить ЧОП на госохрану
«Водоканал-НТ» не согласился с требованием суда сменить ЧОП на госохрану
Сегодня, 11:07ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
ООО «Водоканал-НТ» не согласилось с требованием Ленинского районного суда выставить госохрану на девяти объектах водоснабжения в Нижнем Тагиле. Компания подала апелляционную жалобу.

Прокуратура Дзержинского района сообщила редакции TagilCity.ru, что решение суда от 8 октября в отношении «Водоканала-НТ» не вступило в законную силу, так как организация подала апелляционную жалобу.

С учетом изложенного, прокуратурой района проверка исполнения решения суда добровольно ответчиком не проводилась, меры, направленные на принудительное исполнение решения суд, не принимались (возможность принятия указанных принудительных мер по исполнению решения до вступления решения в законную силу отсутствуют), сказал зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

Напомним, в Ленинский районный суд обратился прокурор Дзержинского района. Выяснилось, что «Водоканал-НТ» заключил договор об охране девяти объектов водоснабжения с ЧОО «Вымпел». По федеральному закону, охранять жизненно важные объекты могут только государственные компании.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и 8 октября обязал ООО «Водоканал-НТ» в течение месяца сменить частную охрану на государственную.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
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