«Водоканал-НТ» не согласился с требованием суда сменить ЧОП на госохрану

Прокуратура Дзержинского района сообщила редакции TagilCity.ru, что решение суда от 8 октября в отношении «Водоканала-НТ» не вступило в законную силу, так как организация подала апелляционную жалобу.
С учетом изложенного, прокуратурой района проверка исполнения решения суда добровольно ответчиком не проводилась, меры, направленные на принудительное исполнение решения суд, не принимались (возможность принятия указанных принудительных мер по исполнению решения до вступления решения в законную силу отсутствуют), сказал зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко.
Напомним, в Ленинский районный суд обратился прокурор Дзержинского района. Выяснилось, что «Водоканал-НТ» заключил договор об охране девяти объектов водоснабжения с ЧОО «Вымпел». По федеральному закону, охранять жизненно важные объекты могут только государственные компании.
В итоге суд удовлетворил требования прокурора и 8 октября обязал ООО «Водоканал-НТ» в течение месяца сменить частную охрану на государственную.