Законопроект о QR-кодах одобрило ЗакСо Свердловской области

Документ был направлен Госдумой на региональный уровень, чтобы субъекты оценили законопроект и дали ему оценку — согласны ли депутаты принять его.
Авторы законопроекта предложили установить QR-коды в железнодорожном транспорте и на авиаперелеты. Кроме того, они сохранятся на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры, общепите и розничных магазинах, кроме аптек и продуктовых.
Нормы планируется ввести с 1 июня 2022 года. При этом будут также приниматься справки о перенесенной болезни и медотводы.
Региональным парламентом документ также будет рассмотрен 7 декабря в ходе очередного заседания.