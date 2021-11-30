Законопроект о QR-кодах одобрило ЗакСо Свердловской области

Законопроект о QR-кодах одобрило ЗакСо Свердловской области
Законопроект о QR-кодах одобрило ЗакСо Свердловской области
Сегодня, 14:48ОбществоФото: pixabay.com
Законопроект о QR-кодах был одобрен комитетом по социальной политие Законодательного собрания Свердловской области.

Документ был направлен Госдумой на региональный уровень, чтобы субъекты оценили законопроект и дали ему оценку — согласны ли депутаты принять его.

Авторы законопроекта предложили установить QR-коды в железнодорожном транспорте и на авиаперелеты. Кроме того, они сохранятся на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры, общепите и розничных магазинах, кроме аптек и продуктовых.

Нормы планируется ввести с 1 июня 2022 года. При этом будут также приниматься справки о перенесенной болезни и медотводы.

Региональным парламентом документ также будет рассмотрен 7 декабря в ходе очередного заседания.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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