Из Нижнего Тагила в Екатеринбург поезда будут ходить быстрее

Об этом заявил начальник СвЖД Владимир Супрун. Также в планах железнодорожников - организовать скоростное движение между Екатеринбургом и Челябинском. Для того, чтобы организовать такое движение, на участке за Каменск-Уральским необходимо построить еще два моста, на трех перегонах организовать вторые пути, а также усилить энергоснабжение железной дороги на этом участке. Когда такое движение будет открыто, добраться из Екатеринбурга в Челябинск можно будет в два раза быстрее – всего за два часа. Супрун пояснил, что скоростным движением на железной дороге считается скорость, превышающая 200 км/ч.