Методика финансирования спасения российских моногородов будет сформирована в январе

По его словам, о сроках подготовки методики ему сообщил замминистра регионального развития России Юрий Осинцев. Юрий Кузнецов отметил, что нижнетагильская инвестпрограмма становится методическим пособием для поддержки других монопрофильных населенных пунктов. Так, накануне тагильчане представляли свою программу в Хабаровске.