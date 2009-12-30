Методика финансирования спасения российских моногородов будет сформирована в январе
30 декабря 2009, 18:12ОбществоArtem
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Такую информацию озвучил заместитель главы г. Нижний Тагил Юрий Кузнецов.
По его словам, о сроках подготовки методики ему сообщил замминистра регионального развития России Юрий Осинцев. Юрий Кузнецов отметил, что нижнетагильская инвестпрограмма становится методическим пособием для поддержки других монопрофильных населенных пунктов. Так, накануне тагильчане представляли свою программу в Хабаровске.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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