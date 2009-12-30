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Методика финансирования спасения российских моногородов будет сформирована в январе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Методика финансирования спасения российских моногородов будет сформирована в январе

30 декабря 2009, 18:12ОбществоArtem
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