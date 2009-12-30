После праздников подорожают пригородные электрички
30 декабря 2009, 17:48ОбществоArtem
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С 11 января 2010 года тарифы на пригородные перевозки в Свердловской области будут проиндексированы в среднем на 12%.
Пресс-служба Свердловской магистрали называет подорожание вынужденным. Дело в том, что за 2009 год убытки Свердловской пригородной компании от организации пригородных перевозок превысят миллиард рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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