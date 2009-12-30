Прожиточный минимум в регионе увеличится на 10 процентов
30 декабря 2009, 17:53ОбществоArtem
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В первом квартале 2010 он составит 5201 рубль. Увеличение произойдет, в основном за счет подорожания услуг, - сообщает Накануне.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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