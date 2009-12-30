Силы МЧС приведены в готовность номер один
30 декабря 2009, 17:17ОбществоArtem
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С 9 часов 31-го декабря до 9 часов 11 января пожарно-спасательных подразделений области готовятся к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.
В период праздничных и выходных дней организовано круглосуточное дежурство руководящего состава. Сотрудники Государственного пожарного надзора будут контролировать обеспечение пожарной безопасности в местах проведения массовых новогодних и рождественских праздников. Ежедневно на боевое дежурство заступает 560 единиц пожарно-спасательной техники, 1600 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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