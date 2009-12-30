Силы МЧС приведены в готовность номер один

В период праздничных и выходных дней организовано круглосуточное дежурство руководящего состава. Сотрудники Государственного пожарного надзора будут контролировать обеспечение пожарной безопасности в местах проведения массовых новогодних и рождественских праздников. Ежедневно на боевое дежурство заступает 560 единиц пожарно-спасательной техники, 1600 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.