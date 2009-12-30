Средняя заработная плата в г. Нижний Тагил меньше 16-ти тысяч рублей
30 декабря 2009, 17:59ОбществоArtem
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Об этом нам рассказали в нижнетагильском отделе госстатистики. Для сравнения, в конце прошлого года средняя заработная плата в городе составляла 16 тысяч 300 рублей.
Также в отделе госстатистики отметили, что по сравнению с началом 2009-го года заработная плата повысилась
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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