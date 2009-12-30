Свердловская РЭК утвердила тарифы на электроэнергию
30 декабря 2009, 17:51ОбществоArtem
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2010 год.
Об этом пишет УрБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Тарифы увеличились на 10%. Так, по однотарифному учету стоимость электроэнергии для людей, проживающего в домах с газовыми плитами составит 2рубля 20 копеек за кВт/ч. Те, у кого установлены электроплиты, будут пла тить 1рубль 54 копейки за кВт/ч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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